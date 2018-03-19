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Aykut Kocaman sezon sonu gönderiliyor

Aykut Kocaman sezon sonu gönderiliyor.16700
  • Giriş : 19.03.2018 / 16:16:00

Teknik adam Aykut Kocaman'ın sezon sonu gönderileceği iddia edildi.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Galatasaray derbisinden sonra notu iyice düştü. Başarılı teknik adamın sezon sonu ayrılması planlanıyor.

2 puanlık kaybın ardından şampiyonluk umutları da iyice zora girdi. Fenerbahçe’de haziran ayında başkanlık seçimi olacağı için Aykut Kocaman’ın sezon sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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