Aykut Kocaman sezon sonu gönderiliyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Galatasaray derbisinden sonra notu iyice düştü. Başarılı teknik adamın sezon sonu ayrılması planlanıyor.
2 puanlık kaybın ardından şampiyonluk umutları da iyice zora girdi. Fenerbahçe’de haziran ayında başkanlık seçimi olacağı için Aykut Kocaman’ın sezon sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
FANATİK
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