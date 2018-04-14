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Aykut Kocaman, Sivas'ta rekor kıracak!

Aykut Kocaman, Sivas'ta rekor kıracak!.16651
  • Giriş : 14.04.2018 / 09:47:00

Fenerbahçe'de teknik adam Aykut Kocaman, Sivasspor mücadelesinde rekor kıracak.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının deplasman grafiğine güvense de ligin boyunun iyice kısaldığı şu günlerde bir kaza istemiyor. Bu hafta ilk 2 sırayı paylaşan Başakşehir ve G.Saray’ın aralarında oynayacağı karşılaşmadan çıkacak sonucun ligin seyri değiştireceğine inandığını belirten Aykut Hoca, her şeye rağmen en önemli maçın Sivas’la yapacakları mücadele olduğuna vurgu yaptı. İşte zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanı öncesi Kocaman’dan inciler:

‘PSİKOLOJİK ETKİLERİZ’

“Fikstürün bizden yana olduğu bir gerçek ancak bunu avantaja çevirmemiz için her maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Rakiplerimizin bu hafta aralarında oynayacağı maç hiç şüphesiz kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak. Ancak bizim o maçın skorunu kafamıza takmadan Sivas’tan 3 puanla dönmemiz gerekiyor. Alacağımız bir galibiyet psikolojik olarak rakipleri de etkileyecektir. Sizden isteğim konsantrasyonunuzu bir an olsun kaybetmeden oyun disiplininizi 90 dakikaya yaymanız. Size güveniyorum.”

KOCAMAN REKOR İÇİN SAHADA

Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde çok önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımda hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde birçok rekora imza atan Aykut Kocaman, yeni bir rekoru daha eline geçirecek. Kocaman, Spor Toto Süper Lig’de bugün Sivasspor maçıyla kulüp tarihinin resmi maçlarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı olacak.

Alman hoca Christoph Daum’a ait 190 maçlık rekoru egale eden Kocaman, Sivas deplasmanında rekorun tek başına sahibi olarak kulüp tarihine bir kez daha adını  yazdıracak. Başarılı teknik adam 190 karşılaşmada sarı-lacivertlilere 111 galibiyet yaşattı.

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