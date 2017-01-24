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Aykut Kocaman: Türkiye ligi pis bir lig

Aykut Kocaman: Türkiye ligi pis bir lig.14227
  • Giriş : 24.01.2017 / 10:50:00

Aykut Kocaman, takımı ve Türk futboluna dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Atiker Konyaspor'u çalıştıran başarılı teknik direktör Aykur Kocaman, sezon başında Fenerbahçe'ye dönmek istediğini ama sezonun başlamasına bir hafta kala bunun yanlış anlaşılmalara neden olacağını düşündüğünü söyledi.

Atiker Konyaspor teknik patronu Aykut Kocaman NTV’ye ilginç açıklamalar yaptı. Alt yapının önemine dikkat çeken Kocaman, “Büyük paralara yurt dışından oyuncu getirip oynatmak yerine, alt yapıdan oyunculara daha fazla şans vermeliyiz. Sezon başında Fenerbahçe’ye dönmek istedim. Ama sezonun başlamasına 1 hafta kala dönülmez. Etik değil’ derken, “Ligimiz pis bir lig. Pis derken kimse yanlış anlamasın, temasın çok olduğu bir Futbol oynanıyor. Saha zeminleri de çok kötü. İtişmenin çok olduğu bir lig” sözlerini kullandı. Kocaman, “Konya’da geleceğim belli değil. Futbolcular da kendine iyi bakmalı. Futbolcular hayatın içinde olmalı, camdan bebek değiller. Ancak siyasi konulardan da uzak durmalılar” açıklaması yaptı.

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