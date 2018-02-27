Aykut Kocaman uyardı: Başınızı dik tutun!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından moralleri düşen oyuncularını uyardı.
Fenerbahçe’de 1-0 öne geçilmesine rağmen 3-1 kaybedilen Beşiktaş maçının üzüntüsü yaşanıyor. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında futbolcuların ağzını bıçak açmadı. Öğrencilerinin moralsiz olduğunu gören Aykut Kocaman, bir konuşma yaptı. İlk 20 dakikadan sonra çok kötü oynadıklarını belirten Kocaman, “Rakibimiz oynadı, biz izledik. Kontrolü onlara verdik. Önemli bir şansı kaçırdık. Bu mağlubiyette hepimizin suçu var ancak artık geride kaldı. Başınızı dik tutun. Perşembe günü Beşiktaş ile bir daha karşılaşacağız” dedi.
52 yaşındaki teknik adam, “Rakibimizi şimdi daha iyi tanıyoruz. Aynı hataları tekrarlamayacağız. Sizlere güvenim tam. Bu kez kendi futbolumuzu sahaya yansıtarak yeni bir galibiyet serisi başlatacağız. Unutmayın, sadece bir maç kaybettik. Hâlâ şampiyonluk yarışında önemli bir avantaja sahibiz” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, sezonun ilk 6 haftasında hanesine 11 puan yazdırabilmişti. Aykut Kocaman, devre arası çalışmaları sırasında öğrencileriyle yaptığı konuşmalarda, ikinci devreye çok daha iyi bir başlangıç yapmalarının önemine değinmişti. Hedef 18 puanın en az 14’ünü toplamaktı. Ancak olmadı. Sarı-Lacivertliler, ilk devreden farklı skorla alsa da hanesine yazdırabildiği puan sayısı yine 11 oldu.
FANATİK
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