Aykut Kocaman vazgeçti! Yeni plan gündemde
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Alanyaspor maçındaki taktiği değiştiriyor. Kocaman, çift forvet kararından vazgeçti.
B U sezon 4 lig maçında 8 gol atan ve maç başına 2 gol ortalamasına ulaşan F.Bahçe’de buna rağmen istenen sonuçlar gelmeyince Kocaman da planlarını revize etti. Başakşehir karşısında 2-0’dan gelip 2-2’yi bulan ancak maçı 3-2 kaybeden Kanarya’nın teknik patronu, “Yediğimizden fazlasını atmak zorundayız” diyerek sezonun geri kalanı için de ipuçları verdi.
KOCAMAN, Medipol Başakşehir karşısında çift forveti deneyip ilk adımlarını atarken Aytemiz Alanya karşısında da çift forvet ile oynamanın hesapları içindeydi. Kocaman’ın planı Soldado ile Janssen’i birlikte oynatmaktı. Buna göre de hücum planını şekillendiren Aykut Hoca, rakibin analizlerini bitirince bu isteğini rafa kaldırdı.
GEÇTİĞİMİZ hafta Konyaspor’u deplasmanda 2-0 yenerek haftanın sürprizlerinden birine imzasını atan Akdeniz ekibinin hücuma çok hızlı çıkması Kocaman’ın analizlerine takıldı. Alanya’nın Konya ile oynadığı maçı defalarca izleyen Kocaman ve ekibi, rakiplerinin kendilerine karşı da hızlı hücumlarla gol arayabileceğini düşünüyor. Çift forvet kullanmak için orta sahadan bir oyuncuyu kesmeyi düşünen Kocaman, Alanya’nın performansı nedeniyle bu isteğini ertelerken yeniden orta sahada kalabalık bir oyuncu grubu ile sahada olacak.
OYUNA GÖRE TAKTİK!
BAŞAKŞEHİR maçında olumlu sinyaller veren takımın bu maçı kazanarak çıkışa geçmesini isteyen Kocaman sahaya tek forvet ile başlayacak. Oyun içinde ise maçın durumuna göre Aykut Hoca yeniden çift forvete dönmenin de hesapları içinde.
ŞAMPİY10
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