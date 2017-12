Ayla'ya Oscar'dan kötü haber geldi!

Yabancı Dilde En İyi Film yarışında basamak atlandı. Türkiye'nin yabancı dilde Oscar aday adayı Ayla için karar verildi. Ayla filmine Amerika Birleşik Devletleri'nden kötü haber geldi.Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi üyeleri, bu dalda mücadele edecek olan 9 filmi belirledi. Listede bu yıl Türkiye'de izlenme rekorları kıran ve ülkemizin yabancı dilde en iyi film Oscar aday adayı Ayla filmi bu listede yer almıyor.Fatih Akın'ın Altın Küre için de yarışan filmi In The Fade (Paramparça) ise listenin iddialı yapımları arasında yer aldı. Akın'ın filmi Almanya adına yarışıyor.İşte Yabancı Dilde En İyi Film dalında listeye giren dokuz film:In the Fade (Paramparça) yabancı film dalında Altın Küre adayı aynı zamanda.Şili: A Fantastic Woman- Yönetmen:Sebastián LelioAlmanya: In the Fade) Yönetmen: Fatih AkınMacaristan: On Body and Soul- Yönetmen:Ildikó Enyediİsrail: Foxtrot - Yönetmen: Samuel MaozLübnan:The Insult- Yönetmen:Ziad DoueiriRusya: Loveless- Yönetmen:Andrey ZvyagintsevSenegal:Félicité- Yönetmen: Alain GomisGüney Afrika: The Wound- Yönetmen:John Trengoveİsveç: The Square- Yönetmen: Ruben ÖstlundHÜRRİYET