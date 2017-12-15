Ayla'ya Oscar'dan kötü haber geldi!
Yabancı Dilde En İyi Film yarışında basamak atlandı. Türkiye'nin yabancı dilde Oscar aday adayı Ayla için karar verildi. Ayla filmine Amerika Birleşik Devletleri'nden kötü haber geldi.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi üyeleri, bu dalda mücadele edecek olan 9 filmi belirledi. Listede bu yıl Türkiye'de izlenme rekorları kıran ve ülkemizin yabancı dilde en iyi film Oscar aday adayı Ayla filmi bu listede yer almıyor.
Fatih Akın'ın Altın Küre için de yarışan filmi In The Fade (Paramparça) ise listenin iddialı yapımları arasında yer aldı. Akın'ın filmi Almanya adına yarışıyor.
İşte Yabancı Dilde En İyi Film dalında listeye giren dokuz film:
In the Fade (Paramparça) yabancı film dalında Altın Küre adayı aynı zamanda.
Şili: A Fantastic Woman- Yönetmen:Sebastián Lelio
Almanya: In the Fade) Yönetmen: Fatih Akın
Macaristan: On Body and Soul- Yönetmen:Ildikó Enyedi
İsrail: Foxtrot - Yönetmen: Samuel Maoz
Lübnan:The Insult- Yönetmen:Ziad Doueiri
Rusya: Loveless- Yönetmen:Andrey Zvyagintsev
Senegal:Félicité- Yönetmen: Alain Gomis
Güney Afrika: The Wound- Yönetmen:John Trengove
İsveç: The Square- Yönetmen: Ruben Östlund
HÜRRİYET
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