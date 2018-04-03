Facebook Twitter Rss

Aylin Nazlıaka CHP'ye dönüyor

Aylin Nazlıaka CHP'ye dönüyor.12802
  • Giriş : 03.04.2018 / 15:04:00

Aylin Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmeye hazırlanıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu talimatı verdi. Aylin Nazlıaka, eski partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmeye hazırlanıyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Nazlıaka hakkında "af" kararı alınması için Parti Meclisi'ne öneride bulunulmasına karar verildi. Nazlıaka'nın partiye dönüp dönmeyeceğine Parti Meclisi'nin cuma günü gerçekleştireceği toplantıda karar verilecek.

CHP'den,  2016 yılının marta ayında ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka partiye dönüyor. CHP'nin dün gerçekleştirilen MYK toplantısında, Aylin Nazlıaka'nın durumu da gündeme geldi.Toplantıda Nazlıaka'nın yeniden partiye dönmesi için MYK tarafından Parti Meclisi'ne öneride bulunulması kararlaştırıldı. Bu kararın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine alındığı belirtildi.

Nazlıaka geçen ay, partiye dönmek için "bağışlama" yetkisine sahip olan Parti Meclisi'ne bir dilekçeyle başvuruda bulunmuştu. Parti Meclisi'nde yapılan görüşmede, Nazlıaka'nın talebinin oylamaya sunulması için MYK önerisi olması gerektiği belirtilmiş, bu nedenle af görüşmesi ertelenmişti. Dün yapılan MYK'da af önerisinin çıkmasının ardından Nazlıaka hakkındaki oylamanın cuma günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında yapılacağı öğrenildi. Nazlıaka'nın partiye dönüşüne karşı olan isimlerin öneriye itiraz edeceği, bu nedenle Parti Meclisi toplantısında sert tartışmaların yaşanabileceği belirtildi.
Nazlıaka, "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" tartışmalarının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkedilmiş, 2016'nın mart ayında ise partiden ihraç edilmişti.

TRT

Erdoğan, şehit ailelerini aradı

Orgeneral Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan ile Putin görüşüyor

Erdoğan ile Putin görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin görüşüyor.

Erdoğan ve Putin'den ilk açıklama

Erdoğan ve Putin'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin'den açıklama geldi.

 

Bahçeli'den 'büyüme' açıklaması

Bahçeli'den 'büyüme' açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ı Mehter Takımı karşıladı

Erdoğan'ı Mehter Takımı karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Mehter Takımı karşıladı.

 

Başbakan'dan Van Valisi'ne mesaj

Başbakan'dan Van Valisi'ne mesaj

Başbakan Binali Yıldırım, Van Valisi Murat Zorluoğlu'na mesaj gönderdi.

Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek

Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya