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Aylin Nazlıaka kendini kelepçeledi

Aylin Nazlıaka kendini kelepçeledi.14216
  • Giriş : 19.01.2017 / 20:10:00
  • Güncelleme : 19.01.2017 / 20:19:36

Milletvekili Aylin Nazlıaka, kendini Meclis kürsüsüne kelepçeleyerek ilginç bir protestonun altına imzasını attı.

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Aylin Nazlıaka, Devlet Bahçeli ile görüşmek istediğini söyleyerek kendisin Meclis'te bulunan konuşma kürsüsüne kelepçeledi.

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda başkanlık sistemini içeren Anayasa Değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek istediğini belirten Nazlıaka'ya tepki gösteren TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı oturuma ara verdi.

Verilen arada Bahçeli etrafında kurmaylarıyla Genel Kurul'da bir süre bekledikten sonra çıktı. Nazlıaka, Bahçeli'ye tepki göstererek, "Nasıl oy vereceksiniz?" dedi.

Aranın ardından oturumu açan Bahçekapılı, Nazlıaka'nın eyleminin devam etmesi üzerine oturuma tekrar ara verdi.

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