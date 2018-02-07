AYM, BTK'nın erişim engelleme yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi'nden çarpıcı karar. İçerik ve yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan ve içeriği müstehcenlik suçunu oluşturan yayınlara erişim engeli koyan BTK'nın yetkisi iptal edildi.
Anayasa Mahkemesi'nin, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8'inci maddesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Anayasa Mahkemesi kararı ile içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan ve içeriği müstehcenlik suçunu oluşturan yayınlara erişimin engellenmesine BTK Başkanı tarafından resen karar verileceğine ilişkin düzenleme iptal edildi. Kurum Başkanının katalog suçlarla ilgili resen erişim engelleme kararı verme yetkisine ilişkin ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararı, bir yıl sonra yürürlüğe girecek.
TRT
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