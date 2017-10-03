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AYM, CHP'li vekillerin itirazını reddetti!

AYM, CHP'li vekillerin itirazını reddetti!.19157
  • Giriş : 03.10.2017 / 09:06:00
  • Güncelleme : 03.10.2017 / 09:06:36

Anayasa Mahkemesi, CHP'li Milletvekillerinin itirazını reddetti.

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Cumhuriyet Halk Partili Milletvekillerinin Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuru AYM tarafından reddedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Akif  Hamzaçebi, Engin Altay, Levent Gök ve 121 milletvekili tarafından 6592 sayılı  Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la ilgili  başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Başvuruda, söz konusu kanunun bazı maddeleri ile 3213 sayılı Maden  Kanunu'ndaki kimi fıkralara eklenen; "yetkilendirilmiş tüzel kişiler", "veya  gerçek/tüzel kişilere ait diğer...", "kamu yatırımının" gibi tanım ve ibarelerle,  söz konusu yasanın 30. maddesi birinci fıkrasının ilk cümlesi, üçüncü fıkrası ve  27. maddesinin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptalleri ve yürürlüklerinin  durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, itiraza konu kanun maddelerinin anayasaya  aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine oy birliğiyle hükmedildiği  belirtildi.

Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması  talebinin de reddedildiği ifade edildi.

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