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AYM'deki FETÖ soruşturması tamam!

AYM'deki FETÖ soruşturması tamam!.21609
  • Giriş : 31.12.2016 / 09:25:00

Anayasa Mahkemesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması tamamlandı.

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Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nda daha önce FETÖ terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle açığa alınan 68 personel hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Anayasa Mahkemesi, 1 kadrolu raportör, 4 raportör yardımcısı ve 36 idari personelin Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görevden çıkarılmasını kararaştırdı.

Açıklamada, 2 raportör yardımcısı ile 13 idari personel hakkında uygulanan ‘açığa alma’ tedbirinin de kaldırıldığı belirtildi. Açığa alma tedbiri kaldırılanların bir kısmı da dahil olmak üzere diğer personelle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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