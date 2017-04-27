'AYM, Demirtaş'ı tahliye edecek' iddiası
Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yapan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Anayasa Mahkemesi'nin Demirtaş'ın tahliyesi yönünde karar vereceğini iddia etti.
HDP Adana milletvekili Meral Danış Beştaş, KRT'de Çağlar Cilara'nın programına katıldı ve Kürtlerin 'Hayır' oyu verdiğini söyledi.
Beştaş, Kürtlerin referandumda 'Evet' dediği iddialarını yalanladığı televizyon programında şu ifadeleri kullandı:
"Haritada çok net tablo var. Kürtler 'Hayır' dedi. Ezici şekilde 'Hayır' oylarını verdiler bunu kabul etmek lazım. Kürtler 'Evet' demedi."
Beştaş ayrıca tutuklu HDP'li vekillerle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin tahliye kararı vereceğini de söyledi.
Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen Beştaş'ın tahliyesine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedilmişti.
SPUTNİK
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