Facebook Twitter Rss

AYM, Demirtaş için tarih verdi!

AYM, Demirtaş için tarih verdi!.16189
  • Giriş : 16.12.2017 / 13:51:00

Anayasa Mahkemesi, HDP lideri Selahattin Demirtaş için tarih verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu yargılanan Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurusunu 21 Aralık'ta görüşeceğini bildirdi.

Demirtaş, hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin yerine getirilememesi nedenleriyle haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu 6 Aralık'ta inceleyen Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 21 Aralık'ta yapılacak gündem toplantısında Demirtaş'ın başvurusunu karara bağlayacak.

NTV

Bahçeli'den Mesut Yılmaz'a taziye mesajı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Mesut Yılmaz'ın oğlu intihar etti!

Mesut Yılmaz'ın oğlu intihar etti!

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, hayatını kaybetti.

Cam filmde gözler Başbakan'da!

Cam filmde gözler Başbakan'da!

Cam film konusunda gözler Başbakan Binali Yıldırım'a çevrildi.

 

Hakan Atilla ifade verecek

Hakan Atilla ifade verecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Hakan Atilla ifade verecek.

Türkiye'den tarihi 'Kudüs' adımı!

Türkiye'den tarihi 'Kudüs' adımı!

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine 'Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti'dir yazıldı.

 

Amerika'dan Türkiye için açıklama

Amerika'dan Türkiye için açıklama

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye ile ilgili açıklama geldi.

Erdoğan bu kareyle dünyaya seslendi

Erdoğan bu kareyle dünyaya seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi karar sonrası açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya