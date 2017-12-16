AYM, Demirtaş için tarih verdi!
Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu yargılanan Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurusunu 21 Aralık'ta görüşeceğini bildirdi.
Demirtaş, hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin yerine getirilememesi nedenleriyle haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin bireysel başvuruda bulunmuştu.
Başvuruyu 6 Aralık'ta inceleyen Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 21 Aralık'ta yapılacak gündem toplantısında Demirtaş'ın başvurusunu karara bağlayacak.
NTV
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