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AYM'den Berberoğlu'na ret

AYM'den Berberoğlu'na ret.14715
  • Giriş : 02.08.2018 / 09:44:00

Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğu hakkında yapılan talebi reddetti.

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Anayasa Mahkemesi, MİT TIR'ları soruşturması davası kapsamında tutuklu yargılanan Cumhuriyet Halk Partili Enis Berberoğu hakkında yapılan hak ihlali başvurusunu reddetti.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, tutuklanması hakkındaki kararın hukuki olmaması gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği ve milletvekilliği görevini yerine getiremediği gerekçesiyle seçilme hakkının ihlal edildiği iddialarıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, yaptığı değerlendirmede Enis Berberoğlu'nun her iki iddiasını da açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

Yüksek Mahkeme, sözkonusu kararı oy birliğiyle aldı.

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