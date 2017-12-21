Facebook Twitter Rss

AYM'den flaş Demirtaş kararı!

AYM'den flaş Demirtaş kararı!.16189
  • Giriş : 21.12.2017 / 16:03:00

HDP lideri Selahattin Demirtaş ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nden karar geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın başvurusunu reddetti.

Erdoğan'dan sert Fahreddin Paşa yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'a ziyaret

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan: ABD yalnız kaldı

Erdoğan: ABD yalnız kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs kararı ile ilgili ABD'ye tepki gösterdi.

Başbakan Binali Yıldırım'dan Noel mesajı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan Noel mesajı!

Başbakan Binali Yıldırım, Hristiyan vatandaşların Noel bayramını kutladı.

 

Erdoğan: Trump kararını gözden geçirecek

Erdoğan: Trump kararını gözden geçirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: Kudüs meselesinde neredeydi!

Erdoğan: Kudüs meselesinde neredeydi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.

 

Kılıçdaroğlu: BM gerekli dersi verdi!

Kılıçdaroğlu: BM gerekli dersi verdi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, BM'nin Kudüs kararını değerlendirdi.

Erdoğan o 3 ülkeye gidecek!

Erdoğan o 3 ülkeye gidecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ülkeye kritik ziyaretler gerçekleştirecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya