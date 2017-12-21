AYM'den flaş Demirtaş kararı!
Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın başvurusunu reddetti.
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