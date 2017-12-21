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AYM'den flaş travesti kararı!

AYM'den flaş travesti kararı!.19157
  • Giriş : 21.12.2017 / 10:34:00

Anayasa Mahkemesi, travestilerle ilgili çarpıcı bir karar verdi.

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Sepet Beşik

Anayasa Mahkemesi, halk arasında travesti olarak bilinen 'transeksüel seks işçileri' için karar verdi. Bundan sonra travestilerin caddede müşteri beklemesi suç sayılmayacak.

Yüce Mahkeme, itirazı oy çokluğuyla kabul etti ve "Bu maddeden ceza kesilemez" dedi. Yani polis artık cadde kenarlarında müşteri bekleyen travestilere sırf bu yüzden işlem yapıp, ceza kesemeyecek.

2014 yılında meydana gelen olayda; 27 yaşındaki Cem Burak K. isimli bir travestiye, Ankara Çankaya’da denetim yapan polis ekipleri,  cadde kenadında müşteri beklediği için 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre işlem yapıp para cezası kesti. 91 liralık para cezasına karşı çıkan travesti ise konuyu yargıya taşıdı. Ancak yerel mahkeme kolluk kuvvetlerini haklı buldu.

AYM’YE TAŞIDI

Temyiz sürecinden sonra durumu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan travestinin itirazı değerlendirildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında gerekçesi açıklanan kararda çarpıcı tespitler yer aldı.

Oy çokluğu ile alınan ve travestinin haklı görüldüğü emsallik kararda;  30 Mart 2005 tarihli 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre yapılan işlemin geçerli olamayacağı vurgulandı.

Kolluk kuvvetleri, caddelerdeki sek işçilerine yönelik 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre işlem yapıyordu.

KABAHATLAR KANUNUDA FUHUŞ PAZARLIĞI YOK

Buna gerekçe olarak ise polisin; İdari Para Cezası tutanağında yer alan “Fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etmek” fiili ile 5326 sayılı kanunun 37. maddesinde tanımlanan maddenin birbiriyle uyuşmadığı, burada “fuhuş eyleminin bir karşılığının bulunmadığını” bildirildi.

‘CEZALANDIRILAMAZ’

Kararın “Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez” ilkesi gereğince alındığı vurgulandı. Sonuç olarak travestinin hakkının ihlal edildiğine karar verildi ve 2 bin liralık ‘yargı süreci masrafının’ kendisine ödenmesine hükmedildi. Karara AYM’nin bir üyesi ise itiraz etti.

EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Karar, bundan sonraki uygulamalar için ’emsal’ niteliği taşıyor. Yani artık cadde ve sokaklarda müşteri bekleyen travestilere polis ‘sadece müşteri bekliyor’ diye ceza kesemeyecek.

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