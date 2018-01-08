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AYM'den müftülere nikah yetkisi kararı

AYM'den müftülere nikah yetkisi kararı.19157
  • Giriş : 08.01.2018 / 08:03:00

Anayasa Mahkemesi, müftülere verilen nikah yetkisi ile ilgili kararını verdi.

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Büyüyen Beşik

Yüksek mahkeme inceleme başlattı. Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin müftülere nikah yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğün durdurulması talebiyle yapılan başvuruyu esastan görüşme kararı aldı.

AYM, iptal talebini daha sonra belirlenecek bir günde esastan inceleyecek, yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

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