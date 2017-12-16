AYM: Dönek demek hakaret değil
Mahkemeden flaş 'dönek' kararı. Anayasa Mahkemesi, www.gergerfirat.com adlı sitenin sahibi ile AK Parti Milletkvekili Mehmer Metiner arasında yaşanan tartışma üzerine yapılan başvuruyu değerlendirdi.
www.gergerfirat.com’ adlı sitenin sahibi gazeteci Haci Boğatekin, 2011’de “Oğul M. M. Sen nesin?” başlıklı bir yazı yayınlayıp o dönem AK Parti Adıyaman milletvekili olan Mehmet Metiner’i eleştirdi.
Bunun üzerine Metiner’in açtığı tazminat davasında, “Dönek misin inek misin?” sözleri nedeniyle 3 bin 500 liralık tazminata mahkûm edilen Boğatekin, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM 21 Kasım’da bireysel başvuruyu kabul etti. Karara Serdar Özgüldür ve Emin Kuz karşı oy verdi. AYM kararında Metiner’in ismi “M.M (Müşteki)” şeklinde geçti. Kararda özetle şu görüşlere yer verildi:
- “Başvuru konusu köşe yazısında başvurucunun müştekinin itibarına yönelik eleştiri içeren birtakım ifadeler kullandığı görülmekle birlikte kişisel şeref ve itibara saldırı niteliği taşıyabilecek ifadenin ‘dönek’ kelimesi olduğu düşünülmektedir. Ağır bir söylem olduğu, incitici, şoke edici ya da rahatsız edici bir yanının bulunduğu kabul edilmelidir. Bununla birlikte bu ifadenin yazının tamamının ışığı altında ve özellikle hedef aldığı kişi ile başvurucunun konumu ve söylenme şekli bağlamında incelenmesi gerekmektedir.
ELEŞTİRİ SINIRI GENİŞTİR
- Halka mal olmuş bir kişi olan müşteki için kabul edilebilir eleştiri sınırları, sıradan bir kimse ile karşılaştırıldığında daha geniştir. Rahatsız edici de olsa siyasilere ve tanınmış kişilere ilişkin yapılan bilgilendirme ve eleştirilerin cezalandırılması ‘caydırıcı etki’ doğurarak toplumdaki ve kamuoyundaki farklı seslerin susturulmasına yol açabilir. Mahkemelerin gerekçeleri, başvurucunun ifade ve basın özgürlüklerine yapılan müdahale için yeterli ve ilişkili sayılamaz. Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”
HÜRRİYET
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