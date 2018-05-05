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AYM: Su kaynağını kirletmek hak ihlalidir

AYM: Su kaynağını kirletmek hak ihlalidir.19157
  • Giriş : 05.05.2018 / 11:11:00
  • Güncelleme : 05.05.2018 / 12:33:52

Anayasa Mahkemesi, su kaynaklarına kanalizasyon suyu dökülmesi ile ilgili kararını verdi.

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Sepet Beşik

Anayasa Mahkemesi'nden açıklama geldi. AYM, su kaynaklarına arıtımsız kanalizasyon suyu dökülmesi ile ilgili kararını verdi ve bu durumun 'özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali' olduğunu belirtti.

Kars'taki bir başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM) su kaynağının kirletilmesinin "hak ihlali" olduğuna karar verdi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Porsuklu Köyü'nde yaşayan 3 vatandaş, köyün tek içme su kaynağı olan Susuz Çayı'na arıtım yapılmaksızın kanalizasyon suyu döküldüğü gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

Başvuryu kabul eden AYM, suyun kirletilmesini anayasadaki "özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali" olduğuna karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Erzurum 1. İdare Mahkemesi’nce yeniden yargılama yapılarak davacı köylülere manevi tazminat ödenmesini de istedi. Bu tip çevre davaları açısından AYM Genel Kurulu kararı örnek içtihat niteliği taşıyor.

TRT

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