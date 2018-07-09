Ayşegül Yıldız'dan İbrahim Tatlıses'e sitem!
20 yıl birliktelik yaşayan ve ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in vurulmasının ardından nikah masasına oturduğu İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan bomba etkisi yapacak açıklamalar geldi.
Ayşegül Yıldız, biten evliliği ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunarak; "İbrahim Bey artık sadece çocuğumun babası. Arkadaşım değil, dostum değil" demiş, herkesi şaşkına çevirmişti. İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, kendisine gelen bir yoruma verdiği cevapla Tatlıses’e olan sitemini dile getirdi.
Ayşegül Yıldız geçtiğimiz haftalarda İbrahim Tatlıses ile 20 yıllık beraberliğinin ardından ilişkisi ve biten evliliği hakkında ilk kez konuşarak; 'Tanıştığımızda ben 16, o 46 yaşındaydı. Hiçbir şeyden pişman değilim ama bu kadar yaş farkı doğaya aykırı. Şimdi böyle ilişkilere bakınca baştan "Yürümez" diyorum, İbrahim Bey artık sadece çocuğumun babası. Arkadaşım değil, dostum değil' açıklamasını yapmıştı.
Ayşegül Yıldız, röportajında Derya Tuna'nın "Tekkeyi bekleyen çorbayı içer" sözlerine karşılık verip "Demek ki o tekkeyi çorba içmek için beklemiş" diyerek tüm şimşekleri üzerine çekmişti.
O gün bugündür eleştiri yağmuruna tutulan Yıldız, bir takipçisinin "İbrahim Bey kızını ve sizi korusun" yorumuna "Bugüne kadar çıkıp savunmadığı için bunlar cesaret edip konuşabiliyor zaten. Ben de ona kızıyorum. İşte ne diyeyim, herkesin can sağ olsun!" mesajını yazdı.
SABAH
DİĞER HABERLER
Şeyma Subaşı: Vıcık vıcık bir evliliğimiz yok
Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, evliliği ve özel yaşamına dair açıklamalarda bulundu.
Nagihan: Topunuz benimle baş edemediniz
Survivor Nagihan Karadere'den gelen eleştirilere cevap geldi.
Survivor Merve'nin tesettürlü resmi olay yarattı
Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın tesettürlü fotoğrafı olay yarattı.
Murat Boz, eski sevgilisini fena bozdu!
Ünlü şarkıcı Murat Boz, eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'nu fena bozdu.
İşte Survivor 2018'de şampiyon olan isim!
İzleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da şampiyon olan is
Türkan Şoray oyunculuk kariyerini noktaladı
Deneyimli oyuncu Türkan Şoray oyunculuğu bıraktığını açıkladı.