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Aytuğ Sevim terfi etti

Aytuğ Sevim terfi etti.9489
  • Giriş : 13.02.2017 / 11:30:00

Sigortam.net'in Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aytuğ Sevim oldu.

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Türkiye'nin sigorta denince akla gelen ilk şirketlerden biri olan Sigortam.net'te yeni bir atama gerçekleşti.  Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Aytuğ Sevim, Sigortam.net'in Bireysel Satış hizmetlerinden sorumlu olacak.

Türkiye'de sigorta denince ilk akla gelen şirketlerden biri olan Sigortam.net'te bireysel satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Aytuğ Sevim atandı.

Kabataş Erkek Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Aytuğ Sevim,  iş hayatına Citibank'ta başladı. Daha sonraları HSBC ve Koçbank'ta görev alan Aytuğ Sevim, Koçbank ve Yapı Kredi birleşmesi sonrası kariyerine Yapı Kredi Bankası'nda devam etti. Sırasıyla ÇAğrı Merkezi Müdürü, Kitle Müşteri Bölüm Müdürü, Gebze Operasyon Müdürü, Planlama Gelişim ve Outsource Hizmetler Müdürü görevlerini üstlenen Sevim, son olarak Yapı Kredi Bankası Şube ve Portföy Hizmetleri Müdürü olarak görev yapıyordu.

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