Aytun Çıray, Kıbrıs konusunu Meclis'e taşıdı
CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığının AK Parti hükümetinin bilgisi dahilinde Yunan askerlerine teslim edildiğini; ve bu durumun 13 yıldır devam etmekte olduğuna dair basında yer alan iddialara dikkat çekti. Hükümet yetkililerinin iddialarının aksine, bu durumun Lozan Antlaşmasıyla ilgili olmadığını ortaya koyan Çıray, Başbakan Yıldırım’a, Meclis’in denetleme işlevinin önemini bir kez daha vurguladı 11 soruluk bir soru önergesi verdi.
ADALARIMIZ YUNAN İŞGALİNDE Mİ?
Bu adalarda ikili devlet modeline geçildiği, otoritenin Yunan vali ve belediye başkanlarıyla paylaşıldığı, Yunanlıların adalardan vergi topladığı iddiaları Çıray tarafından Başbakan Yıldırım’a soruldu.
Türk karasularında tekneyle seyahat eden vatandaşlarımızın Yunanistan tarafından tutuklandığını, öldürüldüğünü; fakat Türkiye’nin buna rağmen Yunanistan’a nota vermeyerek duruma göz yumduğunu dile getiren Çıray, olayların bir an evvel açıklığa kavuşturulmasını ve kamuoyuna bilgi verilmesini istedi.
BAŞBAKAN KOYUN ADASI’NA PASAPORTLA MI GİRDİ?
Yunan kuvvet komutanlıklarının işgal edilen Türk topraklarında tatbikat yaptıklarını, Türk karasularını ve hava sahasını ihlal ettiklerini, Yunan vatandaşlarının Türk topraklarına pasaportsuz giriş yaptıklarını; buna karşılık Türkiye Başbakanının Koyun Adası’na pasaportla giriş yaptığı iddialarını hatırlatan Çıray, tüm bunlar karşısında devletimizin haklarımız konusunda herhangi bir adım atıp atmadığını Başbakan Yıldırım’a sordu.
KIBRIS'TA NE OLUYOR?
Aynı bağlamda Kıbrıs’la ilgili endişelerini belirten Çıray Kıbrıs süreciyle ilgili gelişmelerin Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünü tehlikeye atacak bir seyir izlediğini, Ege adalarındaki durumla birlikte ele alındığında, Türkiye’nin adeta bir kara devletine dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Aytun Çıray’ın Meclis Başkanlığı vasıtasıyla Başbakan’dan yazılı cevaplarını istediği sorular şunlar:
*Lozan Anlaşmasında verilmeyen 18 Türk Adası ve bir Türk kayalığının Yunan
askerine teslim edildiği doğru mudur?
* Bu adalarda devletin birliği ve tekliğinin ortadan kaldırılarak, otoritenin
Yunanistanʼla paylaşıldığı Türkiyeʼnin batısında ikili devlet düzenine geçildiği ve
İzmir, Aydın ve Muğla illerimizin bütün bu olup bittiği ile birisi Türk diğeri Yunan
olmak üzere 2ʼşer vali ve 2ʼşer belediye başkanı ile yönetildiği doğru mudur?
* Yunanistanʼın bu adalarımızda vergi topladığı ve esasen Türk toprakları
olan bu adalarda birisi Türk diğeri Yunan olmak üzere 2 başkomutan bulunduğu
doğru mudur?
* Yunanistanʼın Ege Denizi Türk kara sularında tekne ile dolaşan
vatandaşlarımızı öldürdüğü, tutukladığı, yargıladığı; ancak bunlara rağmen
Yunanistanʼa nota verilmediği doğru mudur?
*Yunan Kara Kuvvetlerinin bu topraklarda tatbikat yaptıkları; Yunan Kara
Kuvvetlerinin Türk topraklarında; Yunan Deniz Kuvvetlerinin de Türk
karasularında tatbikat yaptıkları haberleri gerçeği yansıtmakta mıdır?
*Yunan kara, deniz ve hava kuvvetlerinin uçak ve helikopterlerinin hep
birlikte Türk hava sahasında uçtukları ve ihlaller yaptıkları haberleri doğru
mudur?
*Yunan Cumhurbaşkanını, Savunma Bakanıʼnın, Genel Kurmay
Başkanlarıʼnın ve Kuvvet Komutanları ile Yunan askerleri ve Yunan askerleri ve
Yunan vatandaşlarının Egede işgal edilen Türk Adalarına ellerini kollarını
sallayarak pasaportsuz giriş ve çıkış yaptıkları haberleri doğru mudur?
*Buna karşılık Türk vatandaşlarının Egede işgal edilen Türk Adalarına
pasaportla giriş yaptıkları haberleri ve bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanı Binali YILDIRIMʼın İzmir Koyun Adasına Yunan polisi ve gümrük
kontrolünden geçtikten sonra pasaportla giriş yaptığı eski Başbakan Ahmet
DAVUTOĞLU ise Aydın ilimizin Marathi Adasına ancak pasaportla girdiği
haberleri doğru mudur?
*Bütün bu haberler doğru ise Türkiye Cumhuriyeti egemenlik hakkının bu
açık ihlalleri karşısında hangi girişimlerde bulunduğunuz Türkiye Yunanistan
Cumhuriyeti nezdinde ve onun bu ihlalleri yapan kurumları nezdinde gerekli
nota vermek başta olmak üzere gerekli uyarı girişimlerinde bulundunuz mu?
*Şahsınızın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak Türk egemenliğindeki
topraklara Yunan bayrağı ve pasaportuyla girmenizi nasıl açıklıyorsunuz?
* Kıbrısʼta Birleşmiş Milletler gözetimindeki müzakerelerin Türkiyeʼnin
garantörlüğünü ortadan kaldıracak bir seyir izlemesini ve izole edilmesini nasıl
engellemeyi düşünüyorsunuz?
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