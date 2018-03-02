Azerbaycan'da korkun yangın: 30 kişi öldü
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de korkunç bir olay yaşandı. Bir binada çıkan yangında 30 kişi can verdi. Yangının çıktığı bina madde bağımlılığı tedavi merkezi olarak kullanılıyordu.
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