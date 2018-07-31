Facebook Twitter Rss

Azınlık cemaatlerinden ortak açıklama

Azınlık cemaatlerinden ortak açıklama.22263
  • Giriş : 31.07.2018 / 17:57:00
  • Güncelleme : 31.07.2018 / 17:56:22

Azınlık cemaatlerinden baskı iddiaları hakkında ortak açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Azınlık cemaatlerinin temsilcilerinden açıklama geldi. Türkiye'de farklı dinlere baskı yapıldığı iddiaları temsilciler tarafından yalanlandı.

Türkiye'de faaliyet gösteren azınlık cemaatlerinin temsilcileri, ülkede farklı din mensuplarına baskı yapıldığı yönündeki iddiaları ortak bildiriyle yalanladı.    

Rum Ortodoksları Patriği Patrik 1. Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva'nın da aralarında bulunduğu azınlık cemaatleri temsilcileri, ülkede farklı dinlere mensup insanların baskıya uğradıkları iddiaları üzerine ortak bir bildiri yayınladı.    

Bildiride, son dönemlerde kamuoyuna yansıyan bazı siyasi ifadelerde, farklı din ve inanç mensubu toplumlara inançlarını yaşamaları ve ibadetlerini yerine getirmeleriyle ilgili sınırlamalar ve baskılar olduğunun iddia edildiği belirtilerek, şu iadelere yer verildi:    

"Ülkemizde asırlardan beri yerleşik farklı din ve inanç mensubu kadim toplumların dini temsilcileri ve vakıf yöneticileri olarak inancımızı özgürce yaşamakta ve geleneklerimize göre ibadetlerimizi özgürce yerine getirmekteyiz. Baskı olduğunu iddia eden ve/veya ima eden beyanlar tamamen asılsızdır ve maksadını aşmaktadır.    

Geçmişte yaşanılan birçok sıkıntı ve mağduriyet zaman içinde çözüme kavuşturulmuştur. Geliştirilmesini arzu ettiğimiz konular hakkında ise karşılıklı iyi niyet ve çözüm iradesi ile devletimiz kurumları ile devamlı istişare etmekteyiz. Kamuoyuna doğru yönde bilgilendirme yapmanın sorumluluğu ve bilinci ile bu ortak açıklamayı yapmaktayız."    

Bildiride imzası bulunan temsilciler şöyle:    

"Rum Ortodoksları Patriği Patrik 1. Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, Keldani Cemaati Patrik Vekili François Yakan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Genel Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı Ruhani Başkanı Pastör Kirkor Ağabaloğlu, RUMVADER Başkanı Andon Parizyanos, VADİP ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türk Yahudi Toplumu ve Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı İshak İbrahimzadeh, Beyoğlu Süryani Kadın Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin, Surp Agop Ermeni Katolik Hastanesi Vakfı Başkanı Bernard Sarıbay, İstanbul Süryani Katolik Vakfı Başkanı Zeki Basatemir, Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Teoman Önder, Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze, Gürcü Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Paul Zazadze ve Hasköy Türk Karaim Musevi Vakfı Başkanı Mişa Örme."

HÜRRİYET

Kılıçdaroğlu, hastanedeki vekili ziyaret etti

Aleyna Tilki: Türkiye'de tatil mi yapılır?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK harekat başlattı

TSK harekat başlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a operasyon başlattığını duyurdu.

BM: Türkiye, İran ve Rusya ile görüşeceğiz

BM: Türkiye, İran ve Rusya ile görüşeceğiz

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

 

FETÖ'cüleri taşıyan bot battı

FETÖ'cüleri taşıyan bot battı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerini taşıyan bot battı.

Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine saldırı

Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine saldırı

Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

 

ABD satışı engelleyebilir!

ABD satışı engelleyebilir!

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki kriz büyüyor.

ABD ile Türkiye arasında kriz

ABD ile Türkiye arasında kriz

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında kriz patladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya