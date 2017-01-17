Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti!
Fenerbahçe'ye kötü haber! Hemen kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a, hem de sarı kırmızılı takıma ceza verildi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Fenerbahçe'ye de 100 bin TL para cezası verildi.
1- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 08.01.2017 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- BURSASPOR Kulübü yöneticisi HAKAN DİNÇTÜRK’ün sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
3- FENERBAHÇE A.Ş.’nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM’ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Karar verilmiştir.
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