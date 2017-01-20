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Aziz Yıldırım'a suikast ihbarı

Aziz Yıldırım'a suikast ihbarı.17381
  • Giriş : 20.01.2017 / 17:57:00
  • Güncelleme : 20.01.2017 / 18:13:19

Suikast ihbarlarına önlem amaçlı Aziz Yıldırım'a zırhlı araç verildi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gelen tehditler üzerine suikast konusunda uyarıldığı ve önlem amaçlı zırhlı araç verildiği öğrenildi. Yıldırım'ın ayrıca resmi korumaları da bulunuyor.

Aziz Yıldırım’ın bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından uyarıldığı ve sarı lacivertlilerin başkanının da bu konuda bazı tedbirler aldığı söylentileri arttı. Yıldırım’ın bilindiği gibi resmi korumaları da bulunuyor. Aziz Yıldırım’ın son 1 ay içerisinde zırhlı araca bindiği iddia edilse de bu durum Fenerbahçe Kulübü tarafından doğrulanmadı.

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