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Aziz Yıldırım açıkladı! Son kez aday oluyor

Aziz Yıldırım açıkladı! Son kez aday oluyor.13896
  • Giriş : 01.05.2018 / 15:49:00

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, adaylık konusunda açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, adaylık konusunda yaptığı açıklamasında son kez başkanlığa adaylığını koyacağını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'ne yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Fenerbahçeliler,

Fenerbahçe Başkanlığı gibi, şahsımın kutsal olarak addettiği bir görevde 20 yılı büyük bir onur ve gururla geride bıraktım. Önümüzdeki Haziran ayında Kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurulu var ve ben Fenerbahçe için yarım kalan tüm işlerimi tamamlamak için bir kez daha bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu hepinizin huzurunda geçtiğimiz ay açıkladım.

Özellikle, henüz tamamlanamayan 3 Temmuz süreci ve kumpasın meydana getirdiği maddi zararların temin edilmesi için ilk adımların atılması gibi, kulübümüzün en önemli gündem maddelerinden biri olan bu konu, benim adaylık sürecimi şekillendiren başlıca etkenlerden biridir ve bu durum yıllardır dile getirdiğim öncelikli hedefimdir. Bununla birlikte, 3 Temmuz öncesinde yakaladığımız, Avrupa'nın birçok prestijli mecrasına konu olan sportif ve ekonomik başarılarımızın tekrar yakalanması için gerekli çalışmaların başlatılması, yine birincil hedeflerimin içerisinde yer almakta. Fenerbahçe Başkanlığım döneminde başımıza gelen bu kumpasın tüm çıplaklığıyla ortaya çıkması, akabinde de zararların tazmini ve Futbol başta olmak üzere tüm branşlarda zirve, hali hazırdaki başarılı branşlarımızın bu durumunun stabil kalması için gerekli ekonomik ve sosyal zeminin sağlanması adına ilk girişimlerin yapılması boynumun borcudur. Bu sebeple, tekrar belirtmek isterim ki; Haziran ayında son kez Fenerbahçe Başkanlığına adayım.

Değerli Fenerbahçeliler,

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tüm takımları ve tüm sporcuları başarılı bir sezonu daha sonlandırmak üzereler. Profesyonel Futbol Takımımız Lig'de ve Kupa'da şampiyonluk iddiasını sürdürmektedir ve bu mücadele son maçın son düdüğüne kadar devam edecektir. Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız üst üste dördüncü kez Final-Four arenasında bulunmakta ve üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadelesini sürdürmektedir, tüm amatör sporcularımız Fenerbahçe ve milli forma altında Türkiye'ye gururlar yaşatmak için mücadelelerine devam etmektedir; tüm emeği geçenleri kutlar ve teşekkür ederim. Fenerbahçe arması ve Türkiye için yarışan tüm takım, sporcu, antrenör ve yöneticilerimize şampiyonluklar, kupalar, madalyalar ve başarılar dilerim.

Türk milletine bağımsızlığı, çağdaşlığı ve demokrasiyi getiren kutlu zaferimiz Kurtuluş Savaşı'mızın kıvılcımlarının başladığı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusuna inancı ve kararlılığı ile Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 99. yıldönümünü yaşayacağız. Bu anlamlı günü Türk Gençliği'ne armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; Ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mayıs 1918 günü, İstanbul işgal altındayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etmiş ve kulüp defterine "Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafa mazhar-i takdir olmuş bulunan asari mesaisini işitmiş ve bu Kulübü ziyaret ve erbab-i himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatimi buraya kayd ile mübahiyim." ifadelerini yazmıştı.
Kulübümüz için gurur kaynağı olan bu ziyaretin 100. Yıldönümü olan 3 Mayıs 2018 günü, saat 09:00'da kalbimizdeki tüm saygı, sevgi ve özlemle Atamızın ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret edip, Atamızın mozolesine çelenk bırakacağız. Tüm Fenerbahçelilerin katılımını bekliyorum.

Aynı şekilde; gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirerek hepimiz için kutsal mertebede yer alan Annelerimizin de Anneler Günü'nü, onlara şükranlarımı ileterek kutluyorum."

SABAH

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