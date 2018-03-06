Aziz Yıldırım başkanlık için aday olmayacak
Ali Koç'un da adaylık açıklamadı ile seçimlerin kızıştığı Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın başkanlık için aday olmayacağı iddia edildi.
Akhisar karşısında alınan 3-2’lik yenilgi sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar ''Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon'' ve ''yönetim istifa'' diye uzun süre bağırdı. Yıldırım’a yakınlığı ile bilinen Anadolu GFB grubu ise ''istifa'' diyenlere tepki gösterip Aziz Yıldırım lehine bağırdı.
Bu arada Pazar akşam yaşanan hezimet sonrası sürpriz bir iddia gündeme geldi... iddiaya göre Yıldırım, Nisan ayı içinde sağlık durumunu gerekçe göstererek Haziran’daki kongrede başkan adayı olmayacağını açıklayacak.
Kulislerde konuşulan iddiaya göre Yıldırım, en azından 1 dönem dinlenmeye karar verme aşamasında. Bu süreyi de hem ailesiyle daha çok vakit geçirerek değerlendireceği, hem de öze işlerini yoluna koymak istediği de gelen haberler arasında.
Aziz Yıldırım'ın yakın çevresinin de bu konuda başkanı desteklediği konuşuluyor. Yakınları başkana " En az bir dönem ara ver. Hem dinlen, gez, küçük kızınla ve ailenle vakit geçir. Yapmayı ertelediğin hobilerini gerçekleştir. Hem de özel işlerini yoluna koy. Taraftarın ve kamuoyunun Ali Koç gazı da alınmış olur. Sen Aziz Yıldırım'sın. İstediğin zaman girer yine kazanırsın. Zaten ne Koç ne bir başkası senin gibi bütün hayatını kulübe adayamaz. İstediğin zaman tekrar dönersin" diyerek destekledikleri belirtiliyor.
İspanyol polisi taraf mı tuttu?
Barcelona-Atletico Madrid maçı sırasında bir Fenerbahçe taraftarı, ''Aziz Yıldırım İstifa'' pankartı açarken, İspanyol polisi, ''Ali Koç'' pankartına ise izin vermedi.
Asıl bomba ise Düzce’den geldi. Yıldırım’ın kalesi olarak bilinen Düzce şubesinde istifa şoku yaşandı. Düzce’de yapılan şube seçiminde Ali Koç’a oy verecek delegeler seçildi .
Aziz Yıldırım’ın Akhisarspor maçı oynandığı sırada ''Fenerbahçe Abhaz Derneği 50’nci Yıl Balo’sunda'' olduğu ile ilgili ortaya çıkan fotoğraf ortalığı karıştırmıştı. Fakat fotoğrafın Cumartesi akşamı yapılan baloda çekildiği bildirildi.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
İngiltere, Dünya Kupası'ndan çekilebilir!
İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan çekilme kararı aldığı öğrenildi.
Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK'da
Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a cevap
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aykut Kocaman'ın sözlerine yanıt verdi.
Beşiktaş şampiyonluk yarışında tam gaz: 0-2
Beşiktaş, zorlu takibi Trabzonspor'u 2-0 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı.
Burak Yılmaz'dan flaş Beşiktaş iddiası
Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz'dan Beşiktaş ile ilgili açıklama yaptı.
Aykut Kocaman'dan Volkan'a sert sözler
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında yaşanan depremin etkisi devam ediyor.