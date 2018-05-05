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Aziz Yıldırım bombayı patlattı! O isim geliyor

Aziz Yıldırım bombayı patlattı! O isim geliyor.13896
  • Giriş : 05.05.2018 / 15:15:00

Fenerbahçe, gelecek yıl için kadroyu şekillendirmeye başladı.

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Büyüyen Beşik

Şampiyonluğa adım adım ilerleyen Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, gelecek sezon için takımı güçlendirmeye başladı.

Bir yandan sonuna kadar şampiyonluğu kovalamayı sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek senin transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan sonuna kadar şampiyonluğu kovalamayı sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek senin transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Yaya Toure, sezon sonunda ayrılıyor..

Ligde pazar günü Huddersfield Town ile yapacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Pep Guardiola, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda ayrılacağını doğruladı.

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