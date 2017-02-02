Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a: Moral bozma
Kayserispor karşısında mağlup olan ve morallerin iyice bozulduğu Fenerbahçe'de yönetimle görüşerek kadroda büyük değişiklik yapmak isteyen Advocaat'ı Aziz Yıldırım durdurdu.
Aziz Yıldırım, “Takımın moralini daha fazla bozmayalım. Beşiktaş maçından sonra gereğini yapalım” deyince, toplantı haftaya kaldı.
Dick Advocaat, 4-1 kaybedilen Kayserispor maçından sonra takımı eleştirmiş, sert tedbirler alınacağının sinyallerini vermişti. Hollandalı teknik adam, kadroda büyük bir operasyona imza atmak için önceki gün Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimle bir araya gelip hazırladığı raporu sunacaktı. Ancak Aziz Yıldırım’ın talebiyle bu toplantı ertelendi.
Başkan’ın, Advocaat’a, “Pazar günü kupada Beşiktaş ile önemli bir maç oynayacağız. Bu karşılaşmadan önce motivasyon bozulmasın. Takımın yeniden toparlanıp, kendine gelmesi açısından kritik bir karşılaşma olacak. Beşiktaş maçından sonra bir araya gelip, gerekeni yapalım” dediği öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcı da bunun üzerine, takıma 1 gün izin verdiği için pazartesi akşamı ülkesi Hollanda’ya giderek ailesiyle hasret giderdi. Kupada Beşiktaş karşısında olumsuz bir sonuç alınması halinde, takım üzerinde ciddi yaptırımlar uygulanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin, böyle bir durumda Advocaat’ın alacağı her karara destek vermeye hazır olduğu kaydedildi.
‘Aynı hataları istemiyorum’
Fenerbahçe, önceki günü dinlenerek geçirdikten sonra Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına dün yapılan antrenmanla devam etti. Advocaat, antrenman öncesi futbolcularına Kayserispor maçındaki hatalarını izletip, “Bunlar size hiç yakışmadı. Aynı hataları tekrarlamayacağınıza inanıyorum” diyerek kısa bir konuşma yaptı. Ardından antrenmana geçildi. 1 saat 20 dakika süren idman düz koşu ve ısınma ile başladı. Daha sonra dar alanda pas organizasyonları gerçekleştirildi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ile noktalandı. Kupadaki Beşiktaş mücadelesinin hazırlıkları bugün yapılacak idman ile sürecek.
FANATİK
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