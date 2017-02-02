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Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'a veto

Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'a veto.14227
  • Giriş : 02.02.2017 / 15:08:00

Gündeme bomba gibi düşen Aykut Kocaman transferine Aziz Yıldırım engel oldu.

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Kayserispor yenilgisi sonrası büyük moral bozukluğu yaşayan Fenerbahçe'de Advocaat'ın yerine Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman'ın geçeceği iddia edilmişti.

Devre arası transferinin suskun takımı Fenerbahçe'de transfer sezonunun kapanmasına saatler kala neler yaşandığı ortaya çıktı...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Atiker Konyaspor hocası Aykut Kocaman'ı şaşırtan karar...

Devre arası transferinin suskun takımı Fenerbahçe'de transfer sezonunun kapanmasına saatler kala neler yaşandığı ortaya çıktı... 

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