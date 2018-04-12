Facebook Twitter Rss

Aziz Yıldırım'dan Beto için flaş hamle geldi

Aziz Yıldırım'dan Beto için flaş hamle geldi.18847
  • Giriş : 12.04.2018 / 16:37:00

Aziz Yıldırım'dan golcü oyuncu Beto ile ilgili önemli bir hamle geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Ünlü iş adamı Ali Koç ile başkanlık yarışına giren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takıma yeni transferler yapmakta kararlı.

Portekiz basını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde Benfica'nın araştırma departmanı başkanı Jose Beto'yu 1 milyon euroya transfer edeceğini öne sürdü. Beto'yla bu konuda Başkan Aziz Yıldırım'ın bir ön görüşme yaptığı öne sürülen haberde, "Matic, Oblak, Witel, Markovic gibi önemli yıldızları keşfeden Jose Beto'nun da bu konuda bir koşuşturma içinde olduğu anlaşılıyor. Fenerbahçe bu konuda rakipleriyle rekabetten korkmuyor" denildi.

ŞAMPİY10

Volkan Şen'den Beşiktaş'a: Bedava gelirim

Ve Erdoğan, Putin'i aradı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Disiplin Kurulu, 3 büyüklere ceza yağdırdı!

Disiplin Kurulu, 3 büyüklere ceza yağdırdı!

PFDK, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı.

Volkan Şen'den Beşiktaş'a: Bedava gelirim

Volkan Şen'den Beşiktaş'a: Bedava gelirim

Tecrübeli futbolcu Volkan Şen, Beşiktaş'a haber gönderdi.

 

Aliyev, anketlerde %80'in üzerinde oy alıyor

Aliyev, anketlerde %80'in üzerinde oy alıyor

Azerbaycan'dan vatandaşlar sandık başına gitmeden önce anketler yapılıyor. Anketlere göre Aliyev, ez

Sinan Gümüş: Asistim bayıltır, golüm öldürür

Sinan Gümüş: Asistim bayıltır, golüm öldürür

Galatasaraylı oyuncu Sinan Gümüş, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

 

Volkan Şen, Beşiktaş'a transfer oluyor!

Volkan Şen, Beşiktaş'a transfer oluyor!

Deneyimli oyuncu Volkan Şen'in Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

Şenol Güneş, G.Saray'ın yenilmesini istemiyor

Şenol Güneş, G.Saray'ın yenilmesini istemiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Başakşehir maçını iple çekiyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya