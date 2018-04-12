Aziz Yıldırım'dan Beto için flaş hamle geldi
Ünlü iş adamı Ali Koç ile başkanlık yarışına giren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takıma yeni transferler yapmakta kararlı.
Portekiz basını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde Benfica'nın araştırma departmanı başkanı Jose Beto'yu 1 milyon euroya transfer edeceğini öne sürdü. Beto'yla bu konuda Başkan Aziz Yıldırım'ın bir ön görüşme yaptığı öne sürülen haberde, "Matic, Oblak, Witel, Markovic gibi önemli yıldızları keşfeden Jose Beto'nun da bu konuda bir koşuşturma içinde olduğu anlaşılıyor. Fenerbahçe bu konuda rakipleriyle rekabetten korkmuyor" denildi.
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