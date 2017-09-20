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Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç hamlesi!

Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç hamlesi!.15693
  • Giriş : 20.09.2017 / 13:26:00

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 2018 planı belli oldu.

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Büyüyen Beşik

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı Ali Koç telaşı sardı. Yıldırım, beraber çalıştığı Nihat Özdemir ve Abdullah Kiğılı ile görüşmeye başladı.

Yıldırım’ın diğer sürprizi de Ertuğrul Özkök. Daha önce Uğur Dündar’la çalışan Yıldırım Özkök’ü kulüp sözcüsü yapmak istiyor.

Yıldırım’ın sürprizi ise spor camiasında isimleri bilinmese de iş dünyasının önde gelen isimlerinden; Hamdi Ulukaya, Murat Vargı, Latif Topbaş ve Nezih Barut gibi iş adamlarıyla güçlü bir yönetim kurulu listesi kurmak.

Bu arada Başkan Aziz Yıldırım, transfer döneminde gösterdiği performansı beğenmediği kardeşi Ali Yıldırım ile Murat Özaydınlı’yı aday olursa yeni dönemde yönetime almayacak. Yıldırım ikiliyi bu dönemdeki görevlerinden de azletti.

Kulübün resmi sitesinde yer alan yönetim kurulu listesinde iki ismin de görev tanımları yer almıyor. Fenerbahçe’de ayrıca vefat eden Hakan Dinçay’ın yerine voleybol şubesi sorumluluğuna yardımcısı Semil Sapan getirildi.

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