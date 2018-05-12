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Aziz Yıldırım'dan flaş Aykut Kocaman kararı

Aziz Yıldırım'dan flaş Aykut Kocaman kararı.18847
  • Giriş : 12.05.2018 / 09:39:00

Aziz Yıldırım, teknik adam Aykut Kocaman ile ilgili kararını verdi.

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Şampiyonluk için savaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı Akhisar'a kaptıran Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ile ilgili fikrini bildirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman kongre öncesi adayların önünü açmak için nezaketen istifa edeceğini açıklamıştı. Eğer şampiyonluk kaçarsa kim başkan olursa olsun Aykut Kocaman’ın istifası kabul edilecek ve yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar’a 3-2 mağlup olarak kupayı kaybetmesi, taşların yerinden oynamasına neden oldu. Bu yenilgi sonrası başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un teknik direktörlük konusunda flaş bir karar aldıkları öğrenildi.

Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in haberine göre; Fenerbahçe’de 1 yıl daha sözleşmesi olan Teknik Direktör Aykut Kocaman, 3 Haziran’da yapılacak kongreden hemen önce başkan adaylarının elini rahatlatmak için nezaketen istifa etme kararı aldı. Başkan adaylarının kararı ise  yeni sezona Kocaman ile başlanmaktan yanaydı.

Ancak Ziraat Türkiye Kupası’nın kaybedilmesi fikirlerin tamamen değişmesine neden oldu. Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un kupanın kaybedilmesinden sonra Aykut Kocaman’ın sezon sonunda ‘Nezaketen’ edeceği istifayı kabul edecekleri belirtildi.  İki adayında teknik direktörlük konusunda çalışmalara hız verdiği öğrenildi. Takımda köklü değişecekler yapmayı planlayan Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin, teknik direktör adaylarını masaya yatırdığı belirtildi. Yıldırım’ın bu sorunu kısa bir süre içinde çözmeyi hedeflediği de vurgulandı.

AKŞAM

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