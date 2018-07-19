Aziz Yıldırım'dan flaş borç açıklaması geldi
Aziz Yıldırım ile girdiği seçim yarışını kaybeden Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, basında çıkan borç iddialarına açıklık getirdi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün borç rakamıyla ilgili gazetelerde ve sosyal medyada çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.
Aziz Yıldırım, kendi dönemindeki borç rakamının gizlemediklerini vurgulayarak "2017 faaliyet yılına ilişkin olarak yönetimiz tarafından genel kurula sunulan faaliyet raporunda ve 16.07.2018 tarihinde bugünkü yönetim tarafından KAP'a açıklanan izahname içeriğinde ilgili döneme ait Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin borcunun miktarı, vade ve teminat yapısı, faiz oranı gibi hususlar yer almaktadır. Bu mali tablolar karşılıklı olarak incelendiğinde birbiri ile tam bir uyum içinde oldukları ve birbirlerini birebir şekilde doğruladıkları görülmektedir." dedi.Ayrıca kısa bir süre önce KAP'a kulübün hangi futbolcularla davalık olduğu yönündeki açıklamaya da değinen Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe Futbol A.Ş. aleyhine açılmış ve süren davaların çok büyük kısmı, Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin haklılığının kuvvetle muhtemel olduğu, alacak-borç ilişkileri ile alakalı olarak, Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin haklılığı kabul etmeyen kişi ve kurumlar tarafından açılmış davalardır. Bu davaların sonucunu beklemeksizin, Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından ilgilisine bir ödemenin yapılması, Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin menfaatleri hilafınadır." ifadelerini kullandı.
HÜRRİYET
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