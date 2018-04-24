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Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Bugün açıklanacak

Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Bugün açıklanacak.18847
  • Giriş : 24.04.2018 / 09:39:00

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün toplantı düzenleyecek.

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Fenerbahçe'den açıklama geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun saat 14.00'te toplanacağı bildirildi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00’da bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleşecektir. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''

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