Aziz Yıldırım'dan flaş karar! Bugün açıklanacak
Fenerbahçe'den açıklama geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun saat 14.00'te toplanacağı bildirildi.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00’da bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleşecektir. Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''
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