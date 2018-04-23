Aziz Yıldırım'dan flaş karar! O sistem kalkıyor
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, son 5 maç için kararını verdi. Başkan, Akhisarspor yenilgisi sonrası prim sisteminin kaldırılacağını bildirdi.
Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre; Fenerbahçe’de artık maç primi verilmeyecek. Sarı-lacivertli yönetim, ligin ikinci yarısıyla birlikte yeni bir prim sistemine geçmişti.
Seri üç galibiyete yaklaşık 1 milyon euro prim vaad eden yönetim, takımın istenen sonucu alamaması sebebiyle bu miktarı tek maç galibiyetine bölmüştü.
Böylelikle takımın motivasyonunu artırmayı amaçlamıştı. Bu sayede takım kazandığı her maç için 300 bin euronun sahibi olacaktı.
Ancak bu karardan sonra da takımın istenen neticeleri alamaması sebebiyle prim sistemi komple kaldırıldı.
Başkan Aziz Yıldırım son sezonlarda şampiyonluk mücadelesi veren takım için benzer şekilde prim sistemlerini getirse de istediği neticeyi alamamıştı.
Bu sezonun ikinci yarısıyla birlikte yine primin motivasyon aracı olması hedeflense de artık futbolculara prim ödemesi yapılmayacak. Özellikle Akhisarspor maçında alınan 3-2’lik mağlubiyet sonrası böyle bir kararın alındığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetimin takımın şampiyon olması durumunda şampiyonluk primini düşünebileceği belirtildi. Ancak ikinci yarının ortasından bu yana takımın galibiyetine önceki final haftalarından farklı olarak prim verilmediği ortaya çıktı.
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