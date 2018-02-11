Aziz Yıldırım'dan futbolculara prim müjdesi
Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor. Başkan Yıldırım, Başakşehir maçının kazanılması durumunda oyunculara prim verecek.
Bu durumun takımla paylaşılmadığı, galibiyet halinde soyunma odasında açıklanacağı öne sürüldü.
Yönetimin olası 3 puanın gelmesi halinde, Alanya maçının ardından üst üste oynanacak olan Beşiktaş maçları öncesi takımı bu şekilde motive etmeyi amaçladığı öğrenildi.
FANATİK
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