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Aziz Yıldırım'dan futbolculara prim müjdesi

Aziz Yıldırım'dan futbolculara prim müjdesi.15693
  • Giriş : 11.02.2018 / 08:41:00

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçeli futbolculara prim müjdesi geldi.

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Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor. Başkan Yıldırım, Başakşehir maçının kazanılması durumunda oyunculara prim verecek.

Bu durumun takımla paylaşılmadığı, galibiyet halinde soyunma odasında açıklanacağı öne sürüldü.

Yönetimin olası 3 puanın gelmesi halinde, Alanya maçının ardından üst üste oynanacak olan Beşiktaş maçları öncesi takımı bu şekilde motive etmeyi amaçladığı öğrenildi. 

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