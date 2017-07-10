Aziz Yıldırım'dan Katar'a destek geldi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Katar Emiri Temim bin Hamal El-Sani'nin isminin ve fotoğrafının yer aldığı forma giydi.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani'nin fotoğrafının basıldığı Fenerbahçe formasını giyen Yıldırım, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi'yle birlikte poz verdi. Bu fotoğraf, büyükelçiliğin Twitter hesabından, "Katar Büyükelçisi ve Fenerbahçe Başkanı, #Tmim_almagd logosu taşıyan giysiyle. Doha ile dayanışma içinde ve desteklerini dile getirdiler" mesajıyla paylaşıldı.
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