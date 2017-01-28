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Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklaması

Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklaması.13670
  • Giriş : 28.01.2017 / 12:00:00

Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medya üzerinden referandum kampanyası başlatan Rıdvan Dilmen hakkında konuştu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, "Rıdvan üye de olsa bir işlem yapamayız. Bizim üst kimliğimiz Fenerbahçe'dir. Kulüpten atma gibi bir şey yok, üye olsa da atmam. 'Evet' de 'hayır' da diyecek. Ülkenin menfaati için. Fenerbahçe siyasetin içinde yoktur. İNsanların görüşüne saygı duyarız" açıklamasını yaptı.

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