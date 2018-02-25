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Aziz Yıldırım'dan 'Saadettin Saran' iddiasına yanıt

Aziz Yıldırım'dan 'Saadettin Saran' iddiasına yanıt.13896
  • Giriş : 25.02.2018 / 13:58:00

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün resmi sitesinden açıklama yayımladı.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in "Sadettin Saran'a yöneticilik teklif etti" şeklindeki iddiasına resmi siteden yanıt verdi.

Fenerbahçe’de Mayıs ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Ali Koç ile başkanlık için yarışacak olan Aziz Yıldırım’ın Sadettin Saran’a yöneticilik teklif ettiğini iddia etti. NTV Spor’da yayınlanan ‘Kırmızı Çizgi’ programında “Buradan açıklıyorum. Aziz Yıldırım şimdi Aziz Yılmaz ile de barıştı. En son Sadettin Saran’a yöneticilik teklif etmiş ama Sadettin Saran kabul etmemiş” dedi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Serdar Ali Çelikler’in bu iddiasına resmi siteden yanıt verdi.

Aziz Yıldırım’ın kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklaması şu şekilde:

“NTVSPOR’da yayınlanan Kırmızı Çizgi isimli programda, Serdar Ali Çelikler’in, Aziz Yılmaz ve Saadettin Saran ile irtibata geçtiğim ve teklifler götürdüğüm yönündeki iddiaları yalandır.

Bahsedilen isimlerle herhangi bir konuşmam ya da iletişimim olmamıştır. Konuyla ilgili iddiaların yalan olduğu, bahse konu kişilere sorulması halinde de doğrulanacaktır.

Bu tür uydurma ve yalan iddialara itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarım.

Saygılarımla,

Aziz YILDIRIM

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı”

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