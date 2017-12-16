Aziz Yıldırım'dan Vida için açıklama geldi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın uzun zamandır peşinden koştuğu Domagoj Vida ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Çelikler, NTV Spor'daki Kırmızı Çizgi programında, Fenerbahçe'nin sezon başında Vida ile temasa geçtiğini belirtirken; " Sezon başında Fenerbahçe Vida için gidiyor Dinamo Kiev'e ve 4,5 milyon euro bonservis bedeli veriyoruz diyor. Dinamo Kiev de tamam, satalım diyor. Vida ile konuşun diyorlar. Vida ile konuşup, Beşiktaş ile aynı parayı veririz sana diyorlar. Vida ise Beşiktaş ile sözleşme yaptım, tazminat yükümlülüğü var diyor, Fenerbahçe de bir kısmını karşılarız diyor. Ama Vida, ben Beşiktaş'a gidiyorum diyor, o yüzden transfer olmuyor." iddiasını öne sürdü.
FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan son dakika Vida açıklaması geldi. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada çıkan transfer haberleri yalanlandı.
Dün akşam NTV Spor'da yayınlanan bir programda, kulübümüzün, Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Domagoj Vida'nın transferi için sezon başında devreye girdiği ve oyuncu için 4,5 milyon euro gibi bir bonservis ücreti önerdiği iddia edilmiş, ne yazık ki bu iddia bazı internet sitelerinde yer bulmuştur.
Bahse konu oyuncuyla herhangi bir ilgimiz bulunmamakla birlikte, bu tür tabiri caizse aptalca iddiaların 2 camiayı karşı karşıya getirmek adına ortaya atıldığını düşünmekteyim. Söz konusu iddia tamamıyla yalandır.
Kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.
Aziz YILDIRIM
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
ŞAMPİY10
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