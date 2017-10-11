Aziz Yıldırım, derbi öncesi harekete geçti
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, oynanacak Malatya ve Galatasaray maçları öncesi futbolcular ve teknik heyetle görüşecek.
Fenerbahçe, milli araya lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde girdi. Sarı- Lacivertliler’in zirve yarışında yer alması için bundan sonra yoluna kayıpsız devam etmesi şart.
Başkan Aziz Yıldırım, bu yolda takıma moral ve destek vermek için ipleri eline alıyor. Fenerbahçe için artık her karşılaşma kritik öneme sahip. Başkan Yıldırım da bu nedenle, daha önce derbilerden önce yaptığı Samandıra ziyaretlerini sıklaştırma kararı aldı.
Yıldırım’ın pazar günkü Yeni Malatya mücadelesinden önce yöneticilerle birlikte tesislere çıkarma yapması bekleniyor. Başkan, 9. haftadaki Galatasaray derbisi için de aynı ziyareti gerçekleştirecek. Takımla ve teknik heyetle yemek yiyecek olan Aziz Yıldırım, kendilerine ne kadar güvendiğini bir kez daha dile getirerek moral aşılamaya çalışacak.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Dilmen: Arda için otele kadın getiriyor dediler
Rıdvan Dilmen, Arda Turan'a yönelik eleştirilerle ilgili değerlendirme yaptı.
Anket sonuçlandı: Sneijder futbolu bıraksın!
Golcü oyuncu Wesley Sneijder ile ilgili bir internet sitesi anket yaptı.
3 futbolcu Fethullah Gülen ile aynı karede!
3 eski futbolcunun FETÖ lideri Fethullah Gülen ile ilgili açıklama yaptı.
Başkan Aziz Yıldırım, sıkıyönetim getirdi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sıkıyönetim getirdi.
A Milliler, Finlandiye ile 2-2 berabere kaldı
A Milli Takım, deplasmanda karşı karşıya geldiği Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.