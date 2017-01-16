Aziz Yıldırım: Devlete çağrı yapıyorum
Dün akşam oynanan ve 2-2 berabere biten Fenerbahçe-Adanaspor mücadelesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım önemli açıklamalar yaptı.
Başkan Yıldırım, konuşmasında TFF ve MHK'ye yüklenirken, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çAğrı yaptı.
Aziz Yıldırım şunları kaydetti:
Geçen yıl devam eden oyunlar bu yıl da devam ediyor. 2-3 takıma hep hakem hataları devam ediyor. Kural neyse onu yapmaları gerek. Sarı kart gerekiyorsa takım fark etmez kart çıkmalı. Hakem camiasında gruplaşmalar var. Hakemlerin maddi kazançlarının artmasını en başta ben istedim. Kafaları maddi anlamında iyi olmalarını istedim. Maçta daha mutlu olmaları gerekiyordu ama şimdi tam tersi oldu. Rahmetli Hasan Doğan, TFF başkanlığına gelince hakemler yine böyleydi ama bizlerle konuşarak iyi düzen oturtmuş. Bu hakem Cüneyt Çakır tarafı, biliyorum yani. Avrupa’ya berabere gidiyorlar. MHK ile hakem tartışıyor. Zincir kaybolmuş. Maçın hemen başında penaltı var. Maçın kaderiyle oynuyorsun. Kulüpler milyon eurolar harcıyor. Bütün emekler bir düdükle boşa gidiyor. Sonra diyorlar ki, ülkede birlik beraberlik için sesinizi çıkarmayın diyorlar.
"BU OLAYLAR TERÖR GİBİ..."
Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Bu olaylar terör gibi bir olaya dönüşmeye başladı. Hakemler, TFF Başkanı için bir şey söylediğinizde hemen ceza veriyorlar. Türk sporu böyle gitmez, zarar veriyorsunuz. Çok geniş açıklama yapacağım. Türk sporu nereye gidiyor, ne kadar para harcanıyor. Bu ülkede sayın Başbakan’ın maaşı 25 bin TL. TFF’de kaç kişinin maaşı 25 bin TL araştırsınlar. Aykut Kocaman ve Ümit Özat hakemler hakkında konuşmuş, doğru. 32 numara hadiseyi yapıyor, ona kart vermiyor gidiyor başkasına gösteriyor. Herkes televizyonlarda 3 maymunu oynuyor! Rıdvan Dilmen söylemiş. Herkes onun söylediklerine kulak versin.
"BU FEDERASYONU BİZ SEÇTİK, YENİDEN SEÇELİM"
Almanya, Belçika plan uyguladılar ve seferler olarak oyuncu yetiştirdiler. TFF bir gün çağırıp da, plan hazırladık, alt yapıyı böyle yapacaksınız diyen yok. Herkes para yeme peşinde. Devlete buradan çAğrı yapıyorum, bu spora el atın. Yazık yani yazık! Bu kadar para harcanıyor ama sonuç olarak hiçbir şey yok. Başkanında da, hocasında da futbolcusunda da hakeminde de hiçbir şey yok. Gelin 5 sene yabancıyı yasaklayalım. Altyapıları düzenleyelim. Milli Takımın yardımcı hocası Adanaspor’un başına geçiyor. Milli takımda da devam edecek. Başka hoca yok mu ya? Altyapıdan çıkan tek oyuncu yok. Paraları yiyorlar bunlar. Penaltıyı görmüyorsan hakemliği bırak ya! Nasıl görmüyorsun. Ben 2 puan kaybettiğimiz için bu açıklamayı yapmıyorum. Tüm kulüplere çAğrı yapıyorum. Eğer hakemlerden şikayetçiyseniz, bu federasyonu biz seçtik, yeniden seçelim.
MEHMET EKİCİ VE SAMUEL ETO'O AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım; Mehmet Ekici ve Samuel Eto'o ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2 biten Adanaspor maçının ardından basın mensuplarına çarpıcı açıklamalar yaparken; Mehmet Ekici ve Samuel Eto'o transferleri hakkında da konuştu.
Aziz Yıldırım, "Mehmet Ekici meselesinde biz ona talip olmadık. Galatasaray ile görüşmeler yapıyormuş, öğrendik. Bunun üzerine Trabzonspor'daki yakın tanıdıklarıız tarafından bize 'Eğer Fenerbahçe istiyorsa görüşelim' çağrısı geldi. 'Tamam, olur' dedik. Bundan 2 ay önce Trabzonspor, Aatıf ile Fernandao'yu istediler. Veremeyeceğimizi söyledik. Hocayla konuştuk 'Aatif'la takas olursa, olur' dedi. Aatıf artı 500 bin vereceğimizi söyledik. Bütün görüşmeleri Şekip Bey (Mosturoğlu) yaptı. Aatıf'a 'Trabzonspor'dan teklif var' dedik. O da düşündü, menajeriyle konuştu ve 'gitmek istemiyorum' dedi. Hocamız da 'O zaman gönderin gelsin' dedi" ifadelerini kullandı.
"Aatıf'a 6-7 kulüp teklif yaptı ama kendisi gitmedi, kaldı" diyen Yıldırım, "Bunun üzerine biz Trabzonspor'a Mehmet Ekici için sadece maddi teklif yaptık. Son olarak dün 2 milyon Euro'luk bir teklif sunduk. Onlar 'hayır' diyorlar. Bizi de bu safhada ilgilendirmiyor. Sezon sonundaki şartlara göre tekrar konuşuruz. Kendisi de tercihinin Fenerbahçe olduğunu ifade ediyor. Eğer Avrupa'ya veya büyük kulüplerden birine gitmezse, sezon sonunda tekrar konuşuruz" dedi.
Samuel Eto'o konusuna da değinen Aziz Yıldırım, "Eto'o konusuna biz girmedik. Hocaya sordurdum, Hasan Çetinkaya ile. 'Eto'o ile ilgili düşüncesi varsa devreye girelim' dedik. 'Hayır, öyle bir düşüncem yok' dedi. Antalyaspor Başkanı değerli bir insan, kulüp üyemiz, babasını iyi tanıyorum. Hiç konuşmadım. Aatf transferi konusunda beni aradı. Sitem ettim" dedi.
Aziz Yıldırım son olarak "Üst akıl olarak bana ihtiyaçları yok oranın. Divan'da konuşacağım, çok oyuncu gelmek istiyor. Nasıl anlıyorsanız. Tek tek söyleyeceğim. Biz kimsenin oyuncusuna hiçbir şekilde ne konuşma yaptık, ne de ayartma gibi bir pozisyona düştük. Biz hep açık söyledik, açık konuştuk, açık yaptık. Ekici, Fenerbahçe'ye gelmesin, Fenerbahçe kuvvetlenir. Ya 1 oyuncuyla kuvvetlenme ne kadar olur ya, saçma bir olay var ortada" ifadelerini kullandı.
NTV
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