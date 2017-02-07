Aziz Yıldırım devre arası bu mesajı yollamış
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinin devre arasında Menajer Hasan Çetinkaya'yı arayarak takımı sakin olması konusunda uyardı.
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. Özellikle maçın devre arasında koridorlarda yaşananlarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Maçı televizyondan izleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım devre arasında saha içinin karıştığını görünce telefona sarıldı. İdari Menajer Hasan Çetinkaya'yı arayan Yıldırım önce olaylarla ilgili bilgi aldı. Yıldırım sonrasında da takıma seslendi. Çetinkaya'nın telefon hoparlörlerinden sesi dışarı verdiği anlarda Fenerbahçe Başkanı, "Sakin olun. İkinci yarıda sizi provoke etmeye çalışacaklar. Oyuna gelmeyin. Kendi futbolunuza odaklanın." diyerek takıma seslendi.
Hak mahrumiyeti cezası nedeniyle başkan Aziz Yıldırım Vodafone Arena'ya gelmedi. Son zamanlarda Beşiktaş yönetimiyle yaşananlardan dolayı sarı lacivertli yönetim de protokol tribünündeki yerini boş bıraktı. Stada gelen tek yönetici olan Metin Doğan da maçı sarı lacivertli taraftarla izledi.
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