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Aziz Yıldırım: Elimize geçen fırsatı kaçırdık

Aziz Yıldırım: Elimize geçen fırsatı kaçırdık.13896
  • Giriş : 19.03.2018 / 08:16:00

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dev derbi hakkında konuştu.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Cumartesi günü takımının karşı karşıya geldiği ve berabere biten maç hakkında konuştu.

HEM F.Bahçe hem G.Saray’ın gol kaçırma yarışına girdiği derbiden çıkan 0-0’lık sonuç sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım’ı çok üzdü. Büyük bir avantajı kaçırdıklarını ancak şampiyonluk treninin henüz kaçmadığını belirten başkan, karşılaşmanın ardından soyunma odasına telefonla bağlandı. Karşılaşmadan bir gün önce Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde ziyaret ettiği oyuncularla durum değerlendirmesi yapan kulübün 1 numarası, şunları söyledi:

“ELİMİZE geçen fırsatı kaçırdık, bu derbiyi mutlaka kazanmalıydık. Kaybetmemek de önemli fakat aradaki farkı kapamamız lazımdı. Kötü oynamadık ama daha iyi oynayabilirdik. Kapasitemizin üzerine çıkamadık. Bu takımın daha iyi oynadığı maçları gördükten sonra 3 puanı almak zor değildi.

Her şeye rağmen şampiyonluk gitmiş değil. Şansımız devam etse de evimizde 1 puan almak beni üzdü. Kalan haftalarda bu seyirci yine arkanızda olacak. Onların itici gücüyle son ana kadar zirveyi zorlayacağız. Hem futbolculara hem de teknik heyetimize olan güvenim tam.”

ŞAMPİY10

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