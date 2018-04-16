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Aziz Yıldırım: F.Bahçe'ye hibe edeceğiz!

Aziz Yıldırım: F.Bahçe'ye hibe edeceğiz!.14437
  • Giriş : 16.04.2018 / 15:42:00

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımı ile ilgili yeni planlarını anlattı.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, üst düzey patronlardan takıma hibe edecekleri 5 milyon Euro için harekete geçti.

Son kez Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, yaptığı son konuşmada, "Her branşta başarılı olacak bir yapı kuracağız. Gerekirse geri almamak üzere cebimizden vereceğiz, kulübe hibe edeceğiz" sözleriyle uzun süredir ortada dolaşan bir iddiayı gündeme getirdi.

O iddiaya göre, Yıldırım'ın "üst düzey patronlardan" oluşacak yönetime girecek isimlerden bir talebi var. Listeye girecek her isimden kulübe 2 milyon euro bağışlamasını isteyecek, kendisi de 5 milyon euro'yu kulübe hibe edecek.

Başkanın, mevcut yöneticilerden de kulübe verdikleri paraları bağışlamalarını isteyeceği belirtiliyor.

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