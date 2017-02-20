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Aziz Yıldırım: FETÖ'den şikayetçi olan yok

Aziz Yıldırım: FETÖ'den şikayetçi olan yok.17381
  • Giriş : 20.02.2017 / 16:36:00

Aziz Yıldırım, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma sonrası açıklama yaptı.

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Fethullahçı Terör Örgütü'nün 'Futbolda Şike' soruşturmasında kumpas kurduğu açılan dava Silivri'deki duruşması sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım’ın sözleri;

Fenerbahçe dışında kimse FETÖ'den şikayetçi değil. Sadece Süper Lig takımlarından Fenerbahçe mahkemelerde. Federasyon nasıl bu mağduriyetleri giderecek. Geleceksiniz buraya. Bu ülkeyi karanlığa götüren bu adamlardan şikayetçi olacaksınız. Herkes korkuyor, sadece biz buradayız! Kimse korkmasın. Bu Türkiye'nin davasıdır. Bütün kulüp başkanları gelip bu davada taraf olmalı. Davanın bütün muhattaplarını buraya bekliyorum. İddianamede para verenler "biz mağduruz" diyor. Nerede Beşiktaş? Neden gelip şikayetçi olmuyorlar. Şikayetçi değilsen sen şike yaptın! Başka açıklaması yok.

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