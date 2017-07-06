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Aziz Yıldırım hakkında flaş hapis istemi

Aziz Yıldırım hakkında flaş hapis istemi.17381
  • Giriş : 06.07.2017 / 15:41:00

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında yeni bir iddianame düzenlendi.

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Aziz Yıldırım hakkında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıldan 8 aya kadar hapis cezası istemi ile iddianame düzenlendi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım şüpheli olarak yer alırken, 18 Nisan 2016 tarihinde Yıldırım'ın yaptığı basın açıklaması sırasında, Rasim Ozan Kütahyalı’ya yönelik, “Rasim Ozan'a, Ümit Özat’ın Pereira’nın elinin sıkmamasını ben söylemişim. Bu kadar gerizekalı, bak gerizekalı diyorum. Böyle ahlaksızlık olmaz. Çekiyorlar viskiyi program yapıyorlar. Paralelden kaldı bunlar. Yarın başka bir şey olsun oraya dönerler” ifadelerini kullandığı anlatıldı.

Aziz Yıldırım'ın ifadesine yer verilen iddianamede, hakaret kastının bulunmadığını söylediği belirtildi. İddianamede, Aziz Yıldırım'ın, Rasim Ozan Kütahyalı’ya 'hakaret' suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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