Aziz Yıldırım ile Ali Koç orada buluşacak
Son dönem yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile seçimdeki rakibi Ali Koç Divan Kurulu'nda bir araya gelecek.
Sarı-Lacivertliler'de seçimli genel kurulu rüzgarı erken esmeye başladı. Adaylıklarını açıklayan Aziz Yıldırım ile Ali Koç, sık sık yaptıkları organizasyonlarla üyelerle buluştu. Ancak ikili uzun bir aradan sonra ilk kez Yüksek Divan Kurulu’nda aynı ortamda bulunup, aynı kürsüden konuşma yapacak. 2-3 Haziran’daki seçim öncesi yapılacak son Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Yıldırım ve Koç, üyelere projeleri ve vaatlerini anlatma fırsatı bulacak.
Seçimli olağan genel kuruldaki divan başkanlığı için hem Aziz Yıldırım’ın hem de Ali Koç’un, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ü aday gösterecekleri öğrenildi. Küçük’ün, genel kurulun ilk günü olan 2 Haziran’daki oylamada divan başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
FANATİK
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